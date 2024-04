Primeiro Empretec Indígena do país foi realizado em Brasilândia

Mariana Piell

Capital News



Bruno Rezende/Portal MS Primeiro Empretec Indígena em Brasilândia

No início de abril, aconteceu o primeiro Empretec Indígena do país, na aldeia do povo Ofayé, em Brasilândia. Na ocasião, 16 mulheres artesãs da região passaram pelo principal programa de formação de empreendedores do mundo. O Empretec é um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países.

A aldeia possui 2.475 hectares, com 126 pessoas das últimas 32 famílias Ofayé do mundo. Eles haviam sido retirados de seu território para Bodoquena na década de 1960, o que fez perderem suas tradições. Somente por volta de 2010, com cursos e oficinas de artesanato, a comunidade retomou a expressão de sua cultura.

Bruno Rezende/Portal MS Anciã Dona Neuza

A anciã Neuza da Silva, de 64 anos, relembra que um de seus trabalhos despertou ainda mais o orgulho da cultura do povo ao aparecer em uma novela das 9, no ano passado. “Eu que fiz aquela toalha, quando eu vi, falei ‘ué, pra onde minha toalha foi parar?’ Eu nem acreditei né, Foi alguém que levou lá, que comprou, aí todo mundo ficou, veio em casa falar. Nem acreditei”.

O cacique Marcelo da Silva Lins explica que a ideia do Empretec Indígena surgiu através da Cidadania. “Conversando com a secretária de Cidadania, ela pediu para mim contar um pouco da história do povo e eu falava. Ali nasceu a ideia de trazer o Empretec para a população indígena, e ela fez esse compromisso de fazer o primeiro dentro de um território indígena. Eu falava: ‘mas como, se nós somos tão pequenininhos em vista de outras grandes populações que temos em nosso Estado?”.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mato Grosso do Sul é o terceiro estado com maior população indígena do País. São 116 mil habitantes indígenas, que estão presentes em todos os 79 municípios, e pertencem a oito etnias, sendo a menor delas a dos Ofayé. “Pra mim, como liderança, como cacique, eu me sinto muito honrado, porque hoje a nossa população é uma das mais pequenas, mas a gente vê que também existe. E se está acontecendo aqui esse seminário é pela visão que tivemos dentro desse território, da vontade das mulheres em progredir, em crescer. Nós temos potencial de crescimento, isso foi provado nesses dias de aula, queremos e vamos conquistar os nossos espaços. Queremos buscar a nossa autonomia, a sustentabilidade do nosso povo sem deixar de ser indígena”, pontua Marcelo.

Francisco Júnior, consultor do Sebrae/MS e facilitador do Empretec há 31 anos, explica que a metodologia do Empretec se manteve e apenas se adequou à realidade indígena. “O que eu espero que vá mudar aqui? Já está mudado, as mulheres já estão querendo produzir o tempo inteiro, estão com a cabeça cheia de ideias. No seminário do Empretec, a gente substitui todos os conceitos técnicos de empreendedorismo por experiências reais. Eu mostro pra eles como é que se faz hoje para definir um objetivo, mostro como é que podemos melhorar a eficiência dentro de qualquer processo, como fazem e agora é com elas”.