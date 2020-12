Famílias vulneráveis da Capital recebem mais de 800 kg de frango

Divulgação/Assessoria Entrega de frango

O Mesa Brasil Sesc realizou, no bairro Parque Lageado, a entrega de 828 quilos de frango para a Associação Viver Natural, que atende 606 pessoas em situação de vulnerabilidade na Capital.

“O Mesa Brasil Sesc tem como missão levar alimentos de onde sobra para onde está faltando e o nosso compromisso se reforça neste momento de pandemia em que temos mais famílias em situação de necessidade”, diz a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro, que participou da solenidade. Também estava presente o frei Francisco Jonas, responsável pela instituição Viver Natural.

Segundo a assessoria, a campanha de Natal – O Programa Mesa Brasil Sesc iniciou em novembro e segue até o dia 11 de dezembro com a campanha “Natal na Mesa” para arrecadar alimentos às famílias cadastradas no Programa. As entregas podem ser feitas nas unidades do Sesc de todo Estado e a distribuição, para entidades cadastradas em Campo Grande e Dourados, será entre 14 e 18 de dezembro. A meta é montar pelo menos 600 cestas, então seja o Papai Noel de quem precisa tanto da sua ajuda.

Dados da Rede de Pesquisa Solidária - Políticas Públicas & Sociedade apontam que na crise econômico-social desencadeada no Brasil pela pandemia de COVID-19, 83,5% dos trabalhadores encontram-se em posições vulneráveis: 36,6% porque possuem vínculos de trabalho informais; 45,9% porque, embora com vínculos formais, atuam em setores bastante afetados pela dinâmica econômica. Os indivíduos com vínculos mais estáveis, em setores essenciais não afetados economicamente, somam apenas 13,8% da força de trabalho ocupada.