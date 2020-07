Divulgação Em reuniões on-line, Águas Guariroba discute parcerias com lideranças comunitárias

Em tempos de pandemia e com a prática do distanciamento social, ações em parceria com a população tiveram que ser adaptadas a novos formatos como forma de garantir a prevenção e a saúde de seus participantes. Pensando nessa condição, a Águas Guariroba iniciou o formato online para reuniões e projetos com lideranças de bairros e comunidades em Campo Grande.

Seguindo o mesmo formato das reuniões presenciais, o objetivo é manter o contato constante com cada bairro e ampliar o canal de comunicação, abrindo espaço para o debate e conhecer as reivindicações de cada região nos atendimentos de água e esgoto.

As reuniões estão acontecendo duas vezes por semana. Regiões como Prosa, Segredo, Imbirussu, Lagoa e Anhanduizinho já participaram das reuniões online realizadas pela concessionária.

“Esta aproximação é importante para informar e conhecer a reivindicação de cada liderança, visando o melhor atendimento para a população”, destaca o gerente de responsabilidade social da Águas Guariroba, Willian Carvalho.