Em live, Verruck fala sobre projeto estratégico do Corredor Bioceânico

O secretário titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck participou esta semana de uma live sobre o Corredor Bioceânico. O evento foi promovido pelo projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Com a presença de autoridades envolvidas com o projeto e pesquisadores, a live abordou aspectos econômicos, sociais e históricos da obra que vai promover a integração comercial e cultural entre os quatro países da América do Sul, impulsionando o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.

Verruck destacou que este é um projeto estratégico para o país, que está apostando no Corredor Bioceânico como alternativa logística de escoamento da produção, mas que cria impacto na economia local.

“A mudança advinda da rota já vem acontecendo. São várias iniciativas, como a abertura dos portos em Porto Murtinho, a construção de um macroanel rodoviário para acesso aos portos, estacionamento de caminhões, uma rotatória de acesso, e o processo licitatório para estudo do acesso à ponte e do centro integrado de alfandega que está aberto. São obras que estão acontecendo e começando a transformar a região onde a rota será inserida”, disse o secretário.

O vídeo está disponível nas redes sociais do Projeto Corredor Bioceânico e no Youtube pode ser acessado clicando aqui.