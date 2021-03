Domingo será nublado em Mato Grosso do Sul

Cristiano Arruda/Capital News Tempo nublado em Campo Grande

Céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde em todo o Mato Grosso do Sul, neste domingo (22).



Umidade relativa do ar neste dia pode variar entre 100% a 50%. As temperaturas podem registrar mínima de 19°C e máxima de 35°C no Estado. Em Campo Grande a máxima será de 31º C e a mínima 22ºC, em Corumbá será 24ºC e pode atingir 30ºC, Três Lagoas as temperaturas variam de 22ºC a 34ºC, Dourados de 22ºC á 31ºC, Coxim 21ºC á 31º e Ponta Porã com mínima de 21ºC e a máxima de 30ºC.