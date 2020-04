Dois novos casos de coronavírus são registrados em MS

Marcio James / Semcom Novos casos são em Dourados e Batayporã

Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou dois novos casos do coronavírus, ou Covid-19, em Mato Grosso do Sul. De acordo com o novo boletim divulgado são 53 casos confirmado e uma morte registrada no Estado. Novas informações foram divulgadas nesta quinta-feira (01), às 10h30.

Conforme divulgado em coletiva online nove pessoas estão internados e o restante em isolamento domiciliar. O número de casos que estão sendo investigados são 28. Estado ainda tem 607 casos notificados e 515 descartados e 11 casos excluídos. Novos casos foram registrados em Dourados e Batayporã.

Casos foram registrados em Campo Grande continua com 38 casos, Dourados tem quatro casos, Nova Andradina, dois casos, Batayporã, quatro casos, Rio Verde de Mato Grosso, Alcinópolis, Três Lagoas, Sidrolândia e Ponta Porã, registram apenas um caso em cada cidade.

A morte por coronavírus foi anunciada na terça-feira (32). Eleuzi Nascimento, de 64 anos, moradora de Batayporã, que foi internada em Nova Andradina e transferida para Dourados, onde não resistiu e morreu.