Documentário fala da prevenção do câncer de mama “Superação: A luta contra o câncer de mama”

Divulgação/ PMCG A campanha Outubro Rosa foi instituída em Campo Grande por meio da Lei n. 5.303/14

No mês de Outubro a Câmara de Vereadores apoiou o Outubro Rosa. Com o objetivo de disseminar a informação da importância da realização dos exames preventivos para o diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer de colo de útero para a redução da mortalidade por essas doenças.

Uma campanha de adesão mundial para alertar sobre a importância dos exames preventivos para o diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. E, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (31), os vereadores lançaram o documentário “Superação: A luta contra o câncer de mama”, que conta a história de luta de mulheres contra a doença, além de mostrar o caminho para a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), no município.

A campanha Outubro Rosa foi instituída em Campo Grande por meio da Lei n. 5.303/14, de autoria dos vereadores Carlão, Juliana Zorzo, Luiza Ribeiro e Carla Stephanini.

A Procuradoria Especial da Mulher, composta pelas vereadoras Enfermeira Cida e Dharleng Campos, abraçou a campanha, juntamente, com todos os vereadores da Casa de Leis para difundir a informação, através do documentário, para todas as mulheres e para toda a sociedade sobre a importância da temática. Além disso, o prédio da Casa de Leis ficou iluminado de rosa durante todo o mês para simbolizar a luta contra os cânceres de mama e colo uterino, os tipos de cânceres que mais atingem as mulheres.

Segundo assessoria o presidente da Casa de Leis, Prof. João Rocha afirmou que o objetivo fundamental do documentário é a promoção à saúde. “O fundamental e o mais importante é que nós todos estamos buscando transmitir com este documentário é a prevenção, a promoção à saúde e salvar vidas”, finalizou.