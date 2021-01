Documentação de veículos será totalmente digital

Divulgação/ PGMS

A partir desta segunda-feira (4 de janeiro) a documentação de veículos sofrerá alteração em todo o Brasil, por determinação do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito),com a unificação do Certificado de Registro Veicular (CRV) e do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) em um só documento e em formato digital, o novo CRLV-e.

A mudança traz segurança aos proprietários de veículos com um documento marcado por QR Code que poderá ser usado tanto no formato digital quanto ser baixado e impresso em papel comum, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Além da segurança que o novo formato traz, haverá redução de custos. De acordo com as informações da assessoria, para tirar a segunda via do CRV, por exemplo, o cliente paga R$ 414,00, taxa que não existirá com o CRLV-e.