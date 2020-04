Crianças de coral de Uganda estão com Covid-19

Reprodução/Facebook Coral da Igreja Watoto em apresentação na PIB em Campo Grande

O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, anunciou hoje que o país tem um total de 44 pessoas diagnosticadas com a covid-19, doença causada pelo coronavírus. Delas, 11 são membros do coral pentecostal da Igreja Watoto, incluindo crianças.

O coral da Igreja Watoto esteve no início de março em Campo Grande para uma apresentação na Primeira Igreja Batista. Em nota oficial, o Watoto informou que o coral que esteve no Brasil não contraiu coronavírus, mas sim parte de um segundo coral da mesma igreja que esteve em turnê pelo Canadá e Reino Unido na mesma época. O grupo viaja o mundo inteiro para fazer apresentações musicais.

Segundo as autoridades de Uganda, os membros do coral estão em quarentena desde seu retorno ao país, no dia 20 de março. A Igreja afirma estar trabalhando com o Ministério da Saúde para tomar as precauções necessárias e evitar a dispersão da doença.

Todas as pessoas diagnosticadas com a covid-19 em Uganda estão vivas. Enquanto isso, o presidente afirma estar confiante de que o país esteja fazendo um bom trabalho para limitar a dispersão do vírus.

* Matéria editada para retificação de informação.