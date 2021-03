Covid-19: Hospitais particulares da Capital emitem comunicado urgente

Chico Ribeiro/ Portal MS Hospitais entraram em colapso

Por meio de comunicado oficial divulgado nesta terça-feira (16), hospitais particulares de Campo Grande alertam a população para a gravidade da pandemia do coronavírus no estado. De acordo com a nota, as instituições enfrentam dificuldades na regulação de vagas em leitos de terapia intensiva e semi-intensiva e no tempo de espera para atendimento dos pacientes.

“Nesse momento crítico, reiteramos também, que todas as unidades hospitalares enfrentam grande dificuldade na aquisição de equipamentos, medicamentos e para a contratação de profissionais de saúde que possam dar suporte à necessidade crescente por assistência”, enfatiza a nota.

Conforme divulgado, a capacidade de ampliação do espaço físico dos hospitais particulares para tratamento de pacientes infectados com covid-19 chegou ao limite. “Reforçamos, mais uma vez, a necessidade de manutenção dos cuidados recomendados para a prevenção da transmissão do Coronavírus, como o distanciamento social, higiene frequente das mãos e o uso de máscaras. Contamos com a colaboração de todos no combate à Covid-19 e suas consequências. Só teremos bons resultados no enfrentamento à doença com a adesão responsável da população às orientações das autoridades em saúde pública”, finaliza o comunicado.

A nota foi assinada pelas seguintes instituições: Hospital Cassems de Campo Grande, Hospital Unimed, Hospital do Coração MS, Hospital Proncor, Hospital Adventista do Pênfigo e Hospital Geral El Kadri.

Confira o comunicado na íntegra:

COMUNICADO DOS HOSPITAIS PARTICULARES DE CAMPO GRANDE

Diante do caos do sistema de saúde em Campo Grande, hospitais particulares da Capital alertam a população sobre o aumento do tempo de espera para atendimento e para a dificuldade na regulação de vagas em leitos de terapia intensiva e semi-intensiva. Nesse momento crítico, reiteramos também, que todas as unidades hospitalares enfrentam grande dificuldade na aquisição de equipamentos, medicamentos e para a contratação de profissionais de saúde que possam dar suporte à necessidade crescente por assistência. Apesar dos esforços feitos pelas unidades de saúde e seus profissionais, a capacidade de ampliação de espaço físico nos hospitais particulares já alcançou o seu limite. O alerta tem como objetivo sensibilizar a população para a gravidade do cenário em Mato Grosso do Sul e, em especial, na Capital. Reforçamos, mais uma vez, a necessidade de manutenção dos cuidados recomendados para a prevenção da transmissão do Coronavírus, como o distanciamento social, higiene frequente das mãos e o uso de máscaras. Contamos com a colaboração de todos no combate à Covid-19 e suas consequências. Só teremos bons resultados no enfrentamento à doença com a adesão responsável da população às orientações das autoridades em saúde pública.