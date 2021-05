Covid-19: Funtrab encerra atendimento até junho

Divulgação/Funtrab Funtrab

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), está com o atendimento presencial suspenso a partir do dia 28 de maio até dia 04 de junho, em Campo Grande.



De acordo com a fundação, durante esse período, os atendimentos serão efetuados exclusivamente por meio dos aplicativos MS Contrata+ e SINE Fácil(candidatos já cadastrados), que estarão funcionando sem qualquer interrupção.





Serviço

O atendimento durante o período 28 de maio até 4 de junho seguirão na modalidade home office.



Aplicativo MS Contrata+: (67)3320-1372(Whatsapp) (segunda a sexta)das 7h30 às 17h30)



Seguro-Desemprego: (67)3320-1316 / 3320-1408 (segunda a sexta, das 8 às 11h/das 13 às 17h)



Empregadores (*somente empregadores)(67)99280-3816* /Nancy - (67)99228-3098*/ Maria Zilda