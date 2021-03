Covid-19: Após entrar em risco extremo Campo Grande “fecha” por uma semana

Anderson Ramos / Capital News Comércio vai fechar por uma semana

Após Campo Grande ficar no risco extremo da covid-19, nesta quinta-feira (18), o prefeito Marquinhos Trad (PSD) antecipou os feriados de abril, junho, agosto e setembro e vai fechar o comércio na próxima semana. Em entrevista coletiva na tarde de quinta, o prefeito afirmou que vai fechar todos os serviços que não essenciais. Vai funcionar nesse periodo apenas comércios como supermercados, farmácias e postos de combustíveis.

Deurico/Arquivo Capital News Prefeito Marquinhos Trad



Ainda durante a coletiva, Marquinhos afirmou que ainda não há necessidade de lockdown. Ficou determinado que na próxima semana do dia 22 à 26 de março será feriado, foram antecipados os feriados do dia 2 e 21 de abril (Sexta-feira Santa e Tiradentes) 13 junho (Dia de Santo Antônio), 26 de agosto (Aniversário de Campo Grande) e 7 de setembro (Independência do Brasil).



Risco Extremo

Atualização do mapa do Prosseguir nesta quinta-feira (18) mostrou que Campo Grande, está na bandeira cinza, que significa risco extremo. Dos 79 municípios do Estado, apenas 39 permaneceram na mesma bandeira da atualização passada, feita no final de fevereiro. Segundo o levantamento 29 regrediram de bandeira, ficando em situação pior e 11 melhoraram em relação ao cenário anterior.



Dos que regrediram estão Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Água Clara, Anastácio, Aquidauana, Amambai, Anaurilândia, Aral Moreira, Cassilândia, Chapadão do Sul, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Itaporã, Japorã, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Nioaque, Paranaíba, Rio Negro, Rio Verde, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Taquarussu.



Capital soma 1.631 mortes causadas pelo coronavírus, 79.450 casos confirmados, 611 em isolamento domiciliar, 475 em internação e 76.734 já se recuperaram da doença. Dos internados, 252 estão em leitos clínicos e 219 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).