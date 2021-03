Campo Grande entra no risco extremo da covid-19

Divulgação/Prosseguir Mapa de risco do Covid-19

Atualização do mapa do Prosseguir nesta quinta-feira (18) mostrou que Campo Grande, está na bandeira cinza, que significa risco extremo. Dos 79 municípios do Estado, apenas 39 permaneceram na mesma bandeira da atualização passada, feita no final de fevereiro. Segundo o levantamento 29 regrediram de bandeira, ficando em situação pior e 11 melhoraram em relação ao cenário anterior.



Dos que regrediram estão Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Água Clara, Anastácio, Aquidauana, Amambai, Anaurilândia, Aral Moreira, Cassilândia, Chapadão do Sul, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Itaporã, Japorã, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Nioaque, Paranaíba, Rio Negro, Rio Verde, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Taquarussu.



Capital soma 1.631 mortes causadas pelo coronavírus, 79.450 casos confirmados, 611 em isolamento domiciliar, 475 em internação e 76.734 já se recuperaram da doença. Dos internados, 252 estão em leitos clínicos e 219 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Divulgação/Prosseguir Mapa das cidades e taxa de covid-19



A atualização do Prosseguir ainda traz o aumentou de 31 para 44 cidades na bandeira vermelha, quando o cenário é de “risco alto”, com a recomendação de atividades essenciais e aquelas não essenciais de baixo risco de contaminação. Estão nesta situação as cidades de Amambai, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti e Dourados.



Além de Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Três Lagoas.



Já na bandeira laranja houve uma queda de 38 para 32 cidades. Neste cenário a recomendação do programa é para atividades essenciais e não essenciais de baixo e médio risco. Entram neste cenário: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Angélica, Antônio João, Bandeirantes, Bataguassu, Bataiporã, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó e Camapuã.



Assim como Corguinho, Coronel Sapucaia, Douradina, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Ivinhema, Jaraguari, Ladário, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranhos, Rio Brilhante, Rio Verde, Sete Quedas, Sonora e Vicentina.



Já na faixa “amarela”, que é considerado o grau “tolerável”, houve redução de 10 para apenas dois municípios: Jateí e Novo Horizonte do Sul. O mapa também mostra que nenhum município das quatro macrorregiões de Saúde (Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados) estão na bandeira verde, que é considerado o “grau baixo” de contaminação do vírus.



Atualizado do Estado

Mato Grosso do Sul já ultrapassou o limite de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quinta-feira (18) são quase mil pessoas internadas.



Em 24 horas o Estado teve 1.254 novos casos de infecção e 31 mortes. Ao todos são 198.795 casos confirmados, com 956 pacientes em leitos clínicos e de UTI, 182.481 pessoas recuperadas, 11.618 pacientes em isolamento domiciliar, 636.197 casos notificados, 427.640 descartados, 1.692 testes em análise no Lacen e 8.070 casos sem encerramento pelos municípios.