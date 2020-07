Coronavírus: Atendimento médico nas aldeias indígenas será ampliado

Chico Ribeiro/Portal MS Reunião aconteceu nesta quarta-feira

Durante a live desta quarta-feira (22) o secretário da Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou que o município de Sete Quedas entra no boletim om apenas um caso. "Restam apenas duas cidades que não há registro de infectados", relatou o secretário.

Geraldo ainda falou sobre a situação dos indígenas nas aldeias do Distrito de Taunay, em Aquidauana. "Vamos continuar ajudando todos os municípios, como temos feito, tendo olhar apurado para a questão indígena", falou Resende. Em reunião com o Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro e o Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), foi definido novas estratégias de atendimento na região.

Além do médico, serão enviados para a cidade um dentista e um técnico de enfermagem. Os três vão dar apoio ao trabalho desenvolvido pela equipe da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Governo Federal, que cuida dos povos originários do Brasil.

A Prefeitura de Aquidauana também vai contribuir com o reforço nos serviços de saúde enviando três médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ainda conforme divulgado pela assessoria sobre a reunião a testagem em massa na população indígena foi outra decisão tomada em conjunto pelo Estado e município. Os exames serão do tipo RT-PCR, considerado padrão ouro pelos profissionais de saúde, pois detecta a presença do vírus ativo no organismo, também será instalada uma barreira sanitária também será instalada no local para prevenir a contaminação do novo coronavírus.

Boletim Covid-19

Durante a live além do anúncio sobre a inclusão do município de Sete Queda, com uma pessoa infectada, foi informado que nas últimas 24 horas, foram registrado mais 1.053 novos casos positivos, e nove óbitos, atingindo a 257 mortes pelo vírus.