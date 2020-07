Mortes por Covid-19 atinge 257 em MS

Reprodução Óbitos aumentaram em nova duranta 24 horas

Nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul, bateu 257 mortes por novo coronavírus (Covid-19) e trouxe a confirmação de mais 1.053 exames positivos, de acordo com o boletim desta quarta-feira (22). Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 18.889.

Os nove obitos registrados nas últimas horas, foram em Fatima do Sul, Iguatemi, Campo Grande e Ponta Porã. Dos novos infectado na Capital, foram registrados mais 928 novos casos, em seguida vêm Dourados com 81, Corumbá com 73 e Sidrolândia com 32, entre os que registraram maior número de novas confirmações.

Dos 18.889 casos confirmados, 6.258 estão em isolamento domiciliar, 12.008 estão recuperados e 366 estão internados, sendo 251 em hospitais públicos e 118 em hospitais privados. Na macrorregião de Campo Grande 94% dos leitos já estão ocupados.