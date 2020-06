Consumidores devem pesquisar preços de perfumes e relógios neste Dia dos Namorados

Deurico/Capital News Flores e perfumes ainda são os itens mais procurados

O comércio se prepara para dar um impulso nas vendas do mês devido o DIa dos Namorados. Mesmo diante da pandemia o comercioestá trabalhando e os consumidores tem saído em busca de presentes para a data comemorado no próximo dia 12 de junho.

Visando facilitar a aquisição de presentes para a data tradicional, a superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizou pesquisa de preços envolvendo os itens de maior procura para presentear nessa data, ou seja, produtos de floricultura, relógios e perfumes, tendo encontrado diferenças que demonstram valer a pena verificar os valores de venda em mais de um estabelecimento.

No caso das floriculturas, a maior diferença está em relação ao buquê com 12 rosas colombianas à venda por R$ 100,00 no Cantinho da Flores (rua Pedro Celestino ) e por R$ 280,00 na Pequena Flor (rua Padre João Crippa), apresentando variação de 180%. A menor variação se dá na aquisição da cesta café da manhã tradicional com 20 a 30 itens. No cantinho das Flores, o preço é R$ 95,00 enquanto em outros três estabelecimentos está sendo vendida por R$ 120,00, diferença de 26,32%.

Outro produto cuja procura é considerável são os perfumes. Nesse caso, foram pesquisados 104 e a divulgação ocorrem em relação a 54 pelo fato dos restantes não terem sido encontrados em, pelo menos, dois dos três estabelecimentos visitados. A maior diferença de preços, 13,21%, em produto feminino, ocorre em relação ao 212 Vip Rosé eau de Parfum com 125 ml. Esse produto é vendido por R$ 529,90 na Renner e por R$ 599,90 na Anne Gachet e na Riachuelo.

O menor índice percentual – 0,15% ou R$ 0,90 – está no Miss Dior eau de Parfum com 100 ml a venda na Anne Gachet por R$ 599,00 e na Ruachuelo por R$ 599,90. Em relação a perfumes masculinos, a pesquisa do Procon Estadual demonstra que a maior diferença está relacionada a Sauvage Dior eau de Parfum com 60 ml que chega a 26,62%, uma vez que pode ser encontrado por R$ 595 na Anne Gachet e R$ 469,90 na Renner e Riachuelo. A menor diferença – 0,18% – foi encontrada no Azzaro Wanted, 100ml vendido por R$ 489,00 na Anne Gachet e por R$ 489,90 na Renner e Riachuelo. Ressalta-se que, tanto para perfumes femininos com para masculinos há vários itens em que não houve diferença de preços.

A pesquisa verificou, também preços de relógios, com levantamento de 12 itens sendo seis femininos e seis masculinos. No caso do feminino, a maior diferença está no Mondaine com pulseira de metal que, na Renner, custa R$ 129,90, enquanto na Pernambucanas, R$259,90, ou seja, diferença de 100,08%. O menor índice ficou com o relógio Mondaine com pulseira de couro à venda por R$ 139,90 na Riachuelo e por R$ 149,90 na Renner, com diferença de 7,15%.

Um mesmo produto, na versão masculina, teve variação de 99,92%. No caso, o relógio Mondaine com pulseira de couro. Na C&A custa R$ 99,99 enquanto na Riachuelo é encontrado por R$ 199,90. Já a menor diferença, em 8,30%, está em relação ao relógio Technos com pulseira de couro, que é vendido na C&A por R$ 239,90 e na Riachuelo por R& 259,90.

Como ocorre normalmente, o Procon Estadual estabeleceu comparativos entre os preços apresentados na pesquisa atual e na anterior, realizada no ano passado. Em relação aos produtos de floricultura, todos os produtos pesquisados apresentaram aumento, chegando a 32,24% em relação a cesta café da manhã.

No que se refere a perfumes, dos 12 itens comparados, dois (212 Vip Men Carolina Herrera e 212 Men eau de toilette) apresentaram queda nos preços. Entre os outros, oito tiveram os preços majorados em até 9,91% na relação entre o ano passado e este ano, enquanto dois permaneceram com os mesmos valores. Os relógios também apresentaram tanto decréscimo como aumento. No caso de variação para mais, o maior índice foi de 35,38% enquanto para menos foi de até -43,50%, como demonstram as planilhas e gráficos em anexo.