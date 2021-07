Clima segue frio em Mato Grosso do Sul

Divulgação/Portal MS Não há previsão de chuvas para o Estado

Em Campo Grande, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, sem previsão de chuvas. A umidade relativa do ar neste sábado (31), varia entre 14% e 26%.

Meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Valeska Fernandes ressalta as previsões para o fim de semana. “As temperaturas mínimas observadas foram de -0.6 em Nova Alvorada do Sul, -0.1 em Laguna Carapã, 0.3 em Sidrolândia e na Capital 3,5. A previsão para o final de semana é de tempo estável, firme e sem probabilidade de chuvas em grande parte do estado do Mato Grosso do Sul, apenas entre sábado e domingo que há probabilidade de pancadas de chuvas isoladas no extremo da região sudoeste.Além disso, há a probabilidade de ocorrência de geada, principalmente na região Sudoeste, sul da região pantaneira e sul da região leste”, explicou.

As temperaturas no Estado poderão registrar mínima de 5°C e máxima de 19°C. Na Capital a variação está estimada entre 10°C a 26°C. Em Dourados máxima de 20°C e mínima de 9°C, Ponta Porã máxima é de 18°C e mínima de 8°C, Corumbá máxima de 28°C e mínima de 12°C, Coxim máxima de 28°C e mínima de 11°C e Três Lagoas máxima de 25°C e mínima de 9°C.