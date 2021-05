CIT aprova proposta de vacinação de grupos por faixa etária em MS

Divulgação/PMCG Vacinação Covid-19

Comissão Intergestores Tripartite (CIT) aprovou nesta quinta-feira (27) a proposta apresentada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), de Mato Grosso do Sul que solicita a vacinação de grupos por faixa etária de imunização contra a Covid-19.

Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende destaca que o intuito da proposta é democratizar o acesso da população à vacinação. “Vacinando por faixa etária garante o acesso de todos a imunização e ajuda a ampliar cada vez mais a imunização da população de Mato Grosso do Sul”, explicou via assessoria

A partir da decisão, a SES publicará na próxima sexta-feira (28), a resolução que autoriza os municípios do estado a dar início a vacinação por faixa etária começando pelo grupo de 55 anos a 60 anos. Conforme a assessoria, alguns municípios ainda não completaram a imunização de todos os 28 públicos prioritários, por isso, cerca de 30% das doses serão reservadas para a continuidade da vacinação desses grupos, os 70% restantes serão destinados para aplicação por faixa etária.

A proposta da SES foi apresentada nesta quinta-feira, pelo secretário de estado de Saúde, Geraldo Resende, durante a reunião com a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que integra representantes do Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).

Desde o início da campanha de vacinação no Brasil, Mato Grosso do Sul vem se destacando no cenário nacional e ocupando as primeiras posições no ranking de aplicação das vacinas contra a Covid-19. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), MS foi considerado o Estado com o melhor índice de aproveitamento de doses utilizadas do país e o melhor em eficiência no enfrentamento à Covid-19.