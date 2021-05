Secretaria de Saúde solicita vacinação de grupos por faixa etária

Divulgação/PMTL Campanha de vacinação em MS

Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou nesta quinta-feira (27), um boletim epidemiológico, com a confirmação de 1.714 novos casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Com o avanço da pandemia e visando a celeridade no processo de imunização, a SES encaminhou uma proposta ao Ministério da Saúde para vacinação de grupos por faixa etária. Desde o início da pandemia o estado contabilizou 283.302 casos confirmados, 18.496 pessoas estão em isolamento domiciliar e outras 1.227 seguem internadas.

De acordo com a SES, em relação aos pacientes que necessitam de internação, 715 estão em leitos clínicos e 512 em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Nos últimos dias os índices de ocupação de leitos destinados ao tratamento da Covid-19 voltaram a subir em todo estado, na macrorregião de Campo Grande 101% dos leitos estão ocupados, seguido de Corumbá com 100%, Três Lagoas 99% e Dourados com percentual de ocupação de 95%.

O número de mortes em decorrência da Covid-10 somam 6.627, só nas últimas 24 horas foram registrados 55 óbitos.

A proposta da SES será apresentada nesta quinta-feira, pelo secretário de estado de Saúde, Geraldo Resende, durante a reunião com a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que integra representantes do Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.