Casos confirmados e suspeitos de Covid-19 são rastreados em MS

Anderson Ramos/Capital News Rastreamento entra em vigor nesta segunda

Mato Grosso do Sul é o único estado do Brasil que está acompanhando os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 por rastreamento. A novidade entrou em vigor nesta segunda-feira (28). O objetivo do Programa Rastrear é identificar os casos positivos, assim podendo isolar e quebrar a cadeia de transmissão.

A taxa de contágio indica quantas pessoas um paciente infectado consegue transmitir o coronavírus. Quando o indicador está abaixo de 1, há indícios de desaceleração do surto e, acima disso, ele tem tendência de alta. A taxa registrada no Estado oscila entre 1.3 e 1.6. “Essa taxa pode variar dia após dia. Esperamos que com esta nova ferramenta, o Rastrear, possamos ficar abaixo de 1 ponto”, declarou o secretário da Secretaria de Estado de Saúde (SES) Geraldo Resende.

Programa foi desenvolvido em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e vai permitir que o Estado faça o rastreamento e identificação de forma precoce dos casos suspeitos ou casos confirmados de Covid-19, segundo a SES.

O Rastrear é uma plataforma de software totalmente desenvolvida pela SES, com a finalidade de agilizar o monitoramento e rastreamento de casos da Covid-19 e seus contatos. Assim, permitirá que os municípios identifiquem os pacientes elegíveis juntamente com seus contatos, para o monitoramento e realizem, regularmente, ligações com os mesmos e registrem o apurado sobre estado clínico, sintomas e demais informações no sistema. Assim, o Governo do Estado, por meio da SES, passa a ter um controle mais preciso quanto aos avanços da Covid-19, de forma eletrônica e controlado, a partir de computadores dos municípios. O Rastrear ainda terá a possibilidade de uso por meio de dispositivos móveis como celulares e tablets.