Campo Grande registra mais de mil casos de Covid-19

Nesta terça-feira (08), Campo Grande registrou mais de mil novos casos de Covid-19. Os dados referem-se aos dois últimos dias, devido a instabilidades apresentadas no sistema do Ministério da Saúde que registrou apenas 23 casos ontem (7).

Divulgação/SES Dados são divulgados diariamente



Conforme o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul teve quase dois mil casos, sendo na Capital (+1.102), Dourados (+169), Maracaju (+53) e Ponta Porã (+47). A média móvel dos últimos 7 dias aponta uma média de 1.012 testes positivos por dia. Ao todo, são 107.235 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado.



O total de óbitos sobe para 1.852 com os 11 novos registros. Ainda segundo o boletim são 8 de Campo Grande, Corumbá, Itaporã e Maracaju, uma morte cada. A média móvel aponta 10,3 vidas perdidas por dia para a doença.



No cenário de casos ativos, 13.375 pacientes estão em isolamento domiciliar, e outros 576 estão internados. Sendo, 345 em leitos clínicos e 231 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A ocupação de leitos segue elevada em todas as macrorregiões. Ainda hpa 2.627 amostras em análise no Lacen, e outros 5.370 casos com resultados já entregues, aguardando a liberação pelos municípios no sistema.



Ao todo o Estado soma 107.235 casos confirmados de Covid-19-, 1.852 mortes, 92.432 já estão recuperados, 400.042 casos notificados, sendo 284.810 foram descartados. Há 2.627 testes em análise no Lacen e 5.370 casos sem encerramento pelos municípios.

Lembrando que os exames para diagnóstico da doença podem ser agendados pelo telefone 0 800 647 0911. Nesta terça-feira (08) a Defesa Civil emitiu uma alerta para para o alto indice de infecção do Covid-19 e pediu para as pessoas denunciarem festas e aglomerações.

Confira o alerta:

Defesa Civil:Alerta de ALTO INDICE de infeccao por COVID-19. Denuncie festas e aglomeracoes clandestinas. LIGUE 153 ou 3314-9955. COVID-19 MATA. FIQUE EM CASA.