Campanha “Janeiro Branco” é iniciada, com o objetivo de mobilizar a população para a importância dos cuidados com a saúde mental. A ação foi iniciada pela Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems).

A campanha durará até o início de fevereiro, promovendo palestras sobre diversos temas ligados à qualidade de vida saúde mental. Segundo Recursos Humanos da Caixa dos Servidores, Vanêssa Trivellato, “O ‘Janeiro Branco’ é dedicado a prevenção de doenças mentais e a Cassems definiu nossas ações baseado numa pesquisa que fizemos ano passado para identificar quais são as principais fontes de adoecimento que acometem os nossos colaboradores”, pontua.

Um dos participantes da primeira atividade da campanha “Janeiro Branco” , o colaborador Micael Ortiz, afirma que “a atividade física traz muitos benefícios, não só para o nosso trabalho, mas para a nossa vida. É muito importante a gente inserir atividade física na nossa vida para que a gente possa ter uma saúde melhor”.