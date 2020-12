Tamanho do texto

A Caixa Econômica Federal não vai abrir nenhuma agência, em Mato Grosso do Sul, neste sábado (12). conforme a Caixa, as unidades estavam abrindo para saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e auxílio emergencial. O atendimento retorna normalmente para serviços essenciais, na segunda-feira (14), das 8h às 13h.