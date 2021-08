Aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino retoma nesta segunda

Arquivo/Portal MS Retorno da volta as aulas

Aulas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul voltam para as salas de aula de forma híbrida, nesta segunda-feira (1º), após um ano e meio de atividades remotas desde a suspensão das aulas presenciais, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, em março de 2020.

Orientado pelo Protocolo de Volta às Aulas, lançado em novembro do ano passado, o início das atividades presenciais se dará de forma alternada (com o escalonamento das turmas), observando os indicadores de risco – também chamado de “bandeiras” – do Prosseguir, que servirão como base para definir o percentual de estudantes que poderão frequentar as salas de aula simultaneamente. De acordo com Governo do Estado, o escalonamento das turmas se dará com base na organização proposta por cada unidade escolar, de acordo com as cores das bandeiras atualizadas periodicamente pelo Prosseguir. Conforme o grau de risco indicado em uma cidade, todas as escolas da Rede Estadual localizadas no município deverão seguir o mesmo percentual sinalizado pela cor da bandeira, que vai de 30% (cinza) a 90% (amarela). Na bandeira verde, as atividades ocorrerão de forma 100% presencial.

Durante o período de escalonamento das turmas, os estudantes também serão atendidos por meio das Atividades Pedagógicas Complementares (APCs) que poderão ser disponibilizadas de forma virtual ou impressa pelas equipes escolares da REE.

Justificativa de falta

No fim de semana, a SED emitiu comunicado esclarecendo a questão da justificativa de falta dos anos na retomada das atividades presenciais. Neste retorno às aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino, a SED criou uma página com os detalhes sobre a alternância das turmas, aprofundamento sobre o Protocolo de Volta às Aulas e outras informações. Acesse: https://www.sed.ms.gov.br/aulas-presenciais-2021/