Aquário do Pantanal tem primeiros editais lançado

Deurico Brandão/ Capital News Governo cumpre o cronograma de retomada das obras

“A abertura do processo licitatório antes do previsto é um verdadeiro presente de aniversário para o município de Campo Grande. Estamos cumprindo o compromisso de finalizar este grandioso empreendimento com transparência e agilidade”, destacou o vice-governador e secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith, sobre os dois primeiros editais de licitação referentes à retomada das obras do Aquário do Pantanal;



As publicações da frente de ‘Construção Civil’, que têm como objeto a conclusão da cobertura metálica e substituição dos vidros, estão disponíveis no Diário Oficial do Estado (páginas 163 e 164). O Governo cumpre o cronograma de retomada das obras, anunciado em maio, que previa o lançamento das primeiras licitações em agosto.



Conforme anunciado, conforme a assessoria, o processo licitatório será parcelado em cinco frentes distintas: Construção Civil; Suporte à Vida, Instalações Elétricas; Maquinário; Instalação e Manutenção dos Tanques de Acrílico. As próximas licitações serão de conclusão das monocapas dos pórticos vermelhos e dos forros internos do auditório e da biblioteca, todas referentes à frente de Construção Civil. Os editais com os respectivos arquivos técnicos podem ser conferidos no site da Agesul.