APP de celular oferece descontos em multas de trânsito

Divulgação/ Portal MS Baixando a CNH Digital é possível consultar histórico de emissão e receber aviso de vencimento da habilitação

Multas de trânsito podem ser pagas com até 40% de desconto através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A novidade é possível devido a junção dos serviços na Carteira Digital com as do SNE (Serviço de Notificação Eletrônica) em um único aplicativo.

Para passar a receber as multas em formato eletrônico, o condutor formaliza a adesão pelo site ou pelo aplicativo do SNE. Os clientes já cadastrados no SNE e na CDT apenas precisarão atualizar o aplicativo da carteira. As novas funcionalidades já estarão disponíveis no menu de opções, na aba preferências. Para novos usuários, o caminho será o mesmo, com a diferença de que a adesão será feita no momento que o condutor permitir o aplicativo.

Já para obter o desconto de 40%, o condutor precisa desistir de interpor recurso contra a infração, opção oferecida pelo próprio aplicativo. Por enquanto, pessoas jurídicas continuam usando o site do SNE para gerenciar as infrações dos veículos de suas frotas.

Baixando a CNH Digital é possível consultar histórico de emissão e receber aviso de vencimento da habilitação. Além disso, o cliente pode baixar o licenciamento digital, consultar detalhes como infração do veículo, infração por condutor, receber avisos de recall, receber informações sobre campanhas educativas e agora, receber notificações de multas e ainda pagá-la com até 40% de desconto.