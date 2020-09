Após desviar córrego, empresa recebe multa de R$ 15,5 mil

Divulgação/PMA Caso aconteceu na segunda

Policiais Militares Ambientais de Bataguassu verificaram segunda-feira (28) realizou uma intervenção ilegal de desvio de um córrego denominado Sapé. A empresa com domicílio jurídico em Bataguassu, foi autuada administrativamente e multada em R$ 15,5 mil.

Segundo a PMA foi com uso de uma máquina foi realizada uma valeta com um aterro, desviando o curso hídrico com a finalidade de viabilizar água e melhorar economicamente um empreendimento de loteamento.

Além do desvio do córrego, os Policiais constataram que árvores foram cortadas na área protegida de matas ciliares do córrego (Área de Preservação Permanente – APP) para circulação do maquinário, o que também se configura como crime ambiental. As atividades foram interditadas.

Os responsáveis também responderão por crime ambiental. A pena é de um a três anos de detenção. A autuada foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.