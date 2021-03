Após denúncia vereador encontrada alimentos vencidos em hospital municipal

Renaldo Souza Mais da metade do estoque estava vencido

Vereador de Ribas do Rio Pardo, Nego da Borracharia (PSD), encontrou produtos alimentícios vencidos a anos no Hospital Municipal 19 de Março, durante visita nesta quarta-feira (24). “Recebi a denúncia torcendo para não ser verdade. Até porque o atual prefeito adorava ficar criticando e apontando erros nas gestões anteriores. O mínimo que deveria fazer é dar exemplo. Em plena pandemia, constatar esse tipo de coisa dentro do hospital é o cúmulo da falta de respeito com o cidadão”, afirma.

Renaldo Souza Vereador Nego da Borracharia

De acordo com o vereador, grande parte do estoque hospitalar estava fora da validade. Cerca de 12kg de salsicha estavam no prazo de validade indicado na embalagem, estando vencidos há cinco meses. Fubá, flocos de milho e derivados de coco com data superada desde dezembro de 2020. Amido de milho e maionese, vencidos desde janeiro. Foi encontrada, ainda, uma gelatina de abacaxi que, no último dia 14, fez aniversário e completou um ano de vencida, conforme a assessoria. Nego da Borracharia conversou com a nutricionista responsável do hospital que relatou que os alimentos não estavam estragados . "Ela me disse que os produtos não estão estragados, mas, a partir do ponto que não poderiam estar no estoque de um supermercado, não vejo sentido em poderem ser usados dentro de um hospital”, relata.



Apesar de ter garantido que os produtos não estariam estragados, a nutricionista responsável declarou ao vereador que iria retirar os alimentos vencidos do estoque. A reportagem do Capital News entrou em contato com a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo em busca de um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até o fechamento da matéria.



Ainda conforme o vereador, na próxima sessão vai enviar um requerimento cobrando informações do prefeito sobre o armazenamento e a disponibilização de alimentos vencidos dentro do Hospital. Nego ainda avalia uma denúncia ao Ministério Público e medidas mais rígidas.