Alunos desenvolvem programações de robótica virtual

Divulgação Alunos da Escola Sesi em Campo Grande

Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Campo Grande conheceram o programa “Open Roberta Lab”, em aulas de robótica virtual. Lançada recentemente pela Google na Alemanha, a plataforma é um ambiente de programação baseado nas nuvens, que foi pensada para ajudar estudantes e professores a programar pequenos robes feitos a partir de kits de hardware. “Esse é um programa muito dinâmico e de fácil acesso, comparado a qualquer outra plataforma que já vi. Com os desafios de cada programação aprendi matemática e física de uma forma bem mais dinâmica “, relatou a estudante Laryssa Ayumi.



Após os ensinamentos, os alunos realizaram uma sequência de comandos organizados logicamente para execução das atividades como: braço mecânico, carro programável, robe contornador, urna eletrônica e Dragster (um tipo de veículo com motor extremamente potente). De acordo com a assessoria, mesmo diante da pandemia e da necessidade de aulas virtuais os alunos continuam desenvolvendo projetos de robótica, de forma online. Estimulando o aprendizado multidisciplinar dos alunos, como destacou o estudante Thiago Arakaki. “Gostei do programa por conta de ser algo que eu já gostava de fazer durante as aulas presenciais”, declarou.