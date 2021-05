29M: Entidades organizam manifestação contra o governo

Tamanho do texto

Anderson Ramos/Capital News Manifestação em Campo Grande

Entidades estudantis e de trabalhadores organizam neste sábado (29) protestos por todo o país contra o governo do Presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). Nomeado como #29M o ato será presencial e ocorrerá em diferentes cidades do Brasil.

Em Campo Grande, a manifestação será realizada a partir das 9h em frente à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Com o lema “Tira a mão da Educação”, o evento organizado pelo movimento estudantil reivindica a defesa da educação pública de qualidade e conta com apoio de Sindicatos e entidades trabalhistas da Capital.

Presidente da Sindicato dos Docentes da UFMS (ADUFMS) Prof. Marco Aurélio Stefanes destaca que a organização da manifestação criou uma Comissão de Biossegurança, composta por profissionais da área da saúde. “A ADUFMS e o SISTA irão distribuir 1000 máscaras. A organização cuidará de todas as medidas sanitárias para que a gente se proteja e realize um ato com distanciamento, álcool gel e segurança para todas e todas”, explicou Stefanes via assessoria.

O professor ressalta que um dos intuitos da manifestação é chamar atenção da sociedade para a necessidade de um processo de vacinação mais ágil no país. “Nós temos hoje 14 milhões de pessoas desempregadas e mais de cinquenta milhões de pessoas na linha de pobreza, sem falar nos ataques constantes deste governo à democracia. Tudo isso é muito grave e necessita de uma resposta, nos faz, mesmo em meio a uma pandemia, ter que ir às ruas lutar pelo nosso país, pois como sociedade precisamos nos mobilizar”, acrescentou via assessoria.

Entre as pautas dos manifestantes estão a defesa da Educação pública; defesa do auxílio emergencial de R$ 600; o impedimento da Reforma Administrativa (PEC 32); a vacinação de toda a população; e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

O ato contará com a participarão do Sindicato dos Docentes da UFMS (ADUFMS);

Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFMS (SISTA-MS), Institutos Federais de Ensino de MS; Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em MS (SINDJUFE-MS), União Nacional dos Estudantes (UNE); União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES); Frente Brasil Popular (FBP) e União Brasileira de Mulheres (UBM).

Também estarão presentes representações estudantis como DCE-UFMS; DCE-UEMS; Grêmio-IFMS; Movimento Negro Unificado (MNU/CG); RUA_Juventude Anticapitalista; JS PDT (Juventude Socialista); União da Juventude Socialista (UJS); ARTJOVEM LGBT; Juventude do PT. Além dos vereadores Camila Jara (PT) e Marcos Tabosa (PDT) e o Deputado Federal Dagoberto (PDT).

Por meio de suas redes sociais a vereadora Camila Jara convocou a população a participarem do ato. “Não dá pra ficar calado nem parado diante de mais de 450 mil vidas perdidas para a incompetência e o descaso do Governo Federal. Além disso, o desemprego e a fome batem recordes enquanto o Governo só pensa em cortar verbas da educação e direitos dos brasileiros. É por isso que nesse sábado nos reuniremos a partir das 8h em frente à UFMS”, escreveu a parlamentar.

Confira os locais das manifestações no Mato Grosso do Sul:

Dourados: 08H Praça Antônio João - Av. Marcelino Píres - Centro

Três Lagoas 09H Praça da Bandeira - Rua Paranaíba, nº 502-520, centro

Corumbá 09H Porto Carrero com a Frei Mariano - Referência rotatória do Poliesportivo

Aquidauana 09H Praça dos Estudantes - R. Teodoro Rondon, 723, centro

Campo Grande 09H UFMS - Cidade Universitária, Av. Costa e Silva - Pioneiros