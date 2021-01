Vereador faz pedido de casamento durante o discurso de posse em BH

Imagens de vídeo TV Globo Raiane filmava o discurso e respondeu sim ao pedido do vereador Rubão

Em Belo Horizonte, o vereador Rubão (Progressistas) aproveitou o discurso de posse na Câmara para pedir a namorada em casamento. "Minha esposa está grávida de quatro meses e meio. É minha namorada, mas agora estou fazendo o pedido oficial. Casa comigo", afirmou. Conforme o site G1 MS, da galeria, Raiane filmou o pedido com o celular e respondeu sim desenhando um coração no ar com as mãos.

