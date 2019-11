TV Cultura pede autorização à Justiça para gravar Roda Viva com Lula na prisão

Reprodução de vídeo Em abril o Supremo autorizou Lula a conceder entrevista à Folha de S.Paulo e ao El País na sede da PF em Curitiba

A direção de jornalismo da TV Cultura pediu autorização à Justiça Federal do Paraná para entrevistar Lula em edição do programa Roda Viva a ser transmitida da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente está preso desde abril de 2018, informa do jornalista Maurício Stycer do UOL. O petista já aceitou o convite da emissora pública de São Paulo. Em abril, o Supremo autorizou os jornais Folha de S.Paulo e El País a entrevistarem Lula. Desde então Lula tem concedido entrevistas. Caso obtenha a autorização, será a segunda vez que o ex-presidente falará a uma TV aberta brasileira no cárcere. A primeira foi com a TVE da Bahia.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog