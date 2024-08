Só 28% aprovam gestão de Adriane

Da coluna Entrelinhas da Notícia

A pesquisa Quaest divulgada pela TV Morena apontou que 28% dos eleitores de Campo Grande avaliam a gestão da prefeita e candidata à reeleição Adriane Lopes (PP) como positiva, outros 28% como negativa, 35% como regular e que 9% não souberam ou não quiseram responder. Os problemas mais graves que a cidade enfrenta hoje, na opinião dos entrevistados, são no setor de saúde (para 40%) e as ruas mal cuidadas (25%). A Quaest ouviu 852 moradores da cidade de 16 anos ou mais entre 24 e 26 de agosto e a pesquisa contratada pela Rede Mato-grossense de Comunicação foi registrada no TSE sob número MS-03495/2024.

Pesquisa Quaest sobre a disputa pela Prefeitura de Campo Grande divulgada pela TV Morena na noite anterior, mostra, na estimulada, quando são mostrados nomes dos candidatos ao eleitor, Rose Modesto (União) dezoito pontos na frente dos adversários, com 33% das intenções de voto. Depois, tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, aparecem Beto Pereira (PSDB) com 15%, Adriane Lopes (PP) com 14% e Camila Jara (PT) com 9%. Mais atrás, estão Ubirajara Martins (DC) e Beto Figueiró (Novo) com 2% cada. Os candidatos Luso de Queiroz (PSol) e Jorge Batista (PCO) não pontuaram. Os indecisos são 11% e 14% afirmam que vão votar em branco, anular o voto ou que não vão votar.

REJEIÇÃO – A atual prefeita lidera em rejeição. Perguntados em quem não votariam de jeito nenhum, 30% dos entrevistados disseram Adriane Lopes, 27% Rose Modesto, 26% Beto Pereira, 24% Camila Jara, 22% Beto Figueiró, 18% Ubirajara Martins, 11% Luso de Queiroz e 9% Jorge Batista. Conforme a afiliada Globo local, a Quaest ouviu presencialmente e ouviu 852 pessoas de 16 anos acima na Capital entre 24 e 26 de agosto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número MS-03495/2024 e encomendada pela Rede Motogrossense de Comunicação (RMC), da qual a TV Morena faz parte.

