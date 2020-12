Simone Tebet confirma candidatura à presidência do Senado e busca apoio

Marcos Oliveira/Agência Senado Simone Tebet confirmou hoje sua candidatura em reunião da bancada do MDB no Senado

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da CCJ, confirmou hoje que será candidata à presidência do Senado, conforme aqui antecipado há uma semana – leia Simone candidata à presidência do Senado. Ela apresentou sua candidatura em reunião da bancada do MDB, onde há outros três postulantes ao cargo: o líder da sigla Eduardo Braga (MA), o líder do Governo no Congresso Eduardo Gomes (TO) e o líder do Governo no Senado Fernando Bezerra (PE), aliados de Jair Bolsonaro.



Agora, cada um vai buscar apoio e o MDB promete fechar com quem tiver maior potencial para vencer as eleições de fevereiro. "Essa decisão reflete a força e a UNIDADE do MDB. Reflete, ainda, a postura de ponderação e diálogo que tem pontuado a atuação da legenda no cenário nacional", disse em nota a bancada do partido, afirmando ainda que está comprometida com uma "agenda de reformas estruturais e com a responsabilidade fiscal".



Embora tenha apoiado o atual presidente do Senado contra Renan Calheiros (MDB-AL), que desistiu da eleição ao ver que ia perder no pleito anterior, Simone não deve contar com o apoio de David Alcolumbre (DEM-AP) que, impedido pelo Supremo de concorrer à reeleição e afinadíssimo com Bolsonaro tenta emplacar Rodrigo Pacheco (DEM-MG), com apoio do Planalto, conforme o Estadão.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG