Simone defende votação imediata e derrubada da MP que cria “reitor biônico”

Reprodução de vídeo Simone defendeu votação imediata da MP dos reitores e sua derrubada pelo Congresso

Questionada sobre a intenção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), de devolver ao governo a MP do presidente Jair Bolsonaro que permite ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, nomear reitores temporários para universidades federais durante a pandemia sem consulta à comunidade acadêmica, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse ao Jornal Nacional na noite de quinta (11) ser contra a ideia. Ontem, Alcolumbre devolveu a MP que perderá a validade tão logo a decisão seja publicada em Diário Oficial. Em vídeo divulgado pelo JN, Simone defendeu, horas antes, que a votação imediata da MP e sua derrubada no plenário da Câmara e do Senado, para passar um "recado em alto e bom som" ao Planalto.



Presidente da CCJ do Senado, ela afirmou que essa MP afronta a Constituição. "Ela cria a figura do 'reitor biônico' em pleno regime democrático. Ela afronta a Constituição Federal e a democracia. Ela afronta o próprio Legislativo, por ser inconstitucional. Nós acabamos de dizer não a essa medida provisória que foi reeditada, quando nós deixamos aquela caducar. Quando o Senado e a Câmara deixam de votar uma medida provisória, não é que nós estamos nos omitindo. Nós estamos deixando a MP propositadamente caducar, porque somos contra ela. Portanto, a forma que nós temos de nos posicionar corretamente é deixando um recado claro e objetivo pro presidente da República: quem tem poder numa democracia, de eleger, no foro democrático como as universidades, o seu dirigente, o seu reitor, é o centro acadêmico, são os alunos, são os professores. É ali é que se exerce plenamente a democracia". Veja o vídeo.

