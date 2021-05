Sérgio Murilo assume a presidência do Podemos em MS e filia prefeito de Corumbá

Facebook Reprodução Sérgio Murilo e o prefeito de Corumbá Marcelo Iunes que se filia nesta quinta-feira ao Podemos

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, deixou o PSDB e assinará ficha de filiação no Podemos, à convite do secretário de Governo de Mato Grosso do Sul, Sérgio Murilo, que assumirá a presidência estadual do partido em ato político nesta quinta-feira, em Campo Grande. O ato político às 19h, na sede do Rádio Clube cidade, deve contar com a presença da presidente nacional da sigla, a deputada federal Renata Abreu (SP). De olho nas eleições 2022, a sigla pretende participar da sucessão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), seja com candidatura própria ou indicando um vice, provavelmente em aliança com o próprio PSDB, que tem como pré-candidato o secretário estadual de Infra-Estrutura, Eduardo Riedel. Vale citar que, em nível nacional, Renata Abreu tem compromisso de filiar o ex-juiz Sérgio Moro caso ela resolva ser candidato no ano que vem. No evento de amanhã em Campo Grande Sérgio Murilo assumirá a presidência estadual da sigla no lugar da delegada Sidnéia Tobias (que ficará como 2ª vice-presidente) e terá o prefeito corumbaense como vice-presidente. Também convidado a ingressar na sigla, o ex-vereador e policial federal André Salineiro disse hoje ao Blog: "A conversa está bem adiantada com o partido, mas a princípio iríamos deixar a filiação para o segundo semestre, de toda forma estarei presente no evento amanhã."

