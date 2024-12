Senado aprova projeto que proíbe uso de celular nas escolas de todo o Brasil

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



Isac Nóbrega/PR Uso de celular será proibido na educação básica

Uso de celular será proibido na educação básica

O Senado aprovou projeto que proíbe o uso de telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Como já passou pela Câmara, o texto vai à sanção presidencial e poderá entrar em vigor já em 2025. A regra valerá para a educação básica, que vai da pré-escola ao ensino médio. O uso do aparelho fica proibido durante as aulas, no recreio e demais intervalos entre os cursos. O uso só será possível em casos excepcionais, como situações de perigo, necessidade ou de força maior. "Entre o início do período de aula até o final, o uso de celular está proibido, salvo questão de necessidade, como saúde", disse o relator do projeto, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), ressaltando que a intenção é "resgatar a atenção do aluno, levar esse aluno a prestar atenção na aula". (Com G1 e ABr)

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.