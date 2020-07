Schimidt volta à presidência do PDT e Dagoberto vai “encarar novos desafios”

Divulgação Schimidt é presidente, de novo, do PDT que ensaia lançar Dagoberto para a prefeitura

Mais uma vez João Leite Schimit volta à presidência do PDT de Mato Grosso do Sul e vai comandar a sigla nas eleições municipais deste ano. Em nota postada na noite anterior no Facebook, o partido diz que Schimidt foi eleito e tomou posse no dia primeiro e afirma que o deputado federal Dagoberto Nogueira deixa a presidência da sigla para "encarar novos desafios". Dagoberto chegou a ser cogitado no início do ano para disputar a Prefeitura de Campo Grande neste ano, mas a nota não cita o assunto. Entretanto, frisa que a dedicação de Schimidt "será para avançar e assim conseguirmos eleger representantes mais preocupados em trabalhar pelas pessoas da nossa Capital e Estado".

