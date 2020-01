Querendo ser prefeita, ex-primeira-dama atrai novos filiados ao PSD em Aquidauana

Facebook Reprodução Presidente estadual do PSD, o senador Nelsinho Trad deve lançar Viviane Orro à Prefeitura de Aquidauana até o início de março

Depois de dizer aqui ao Blog em setembro que era pré-candidata à Prefeitura de Aquidauana e adiantar que havia "99% de chances" de se filiar ao PSD, a ex-primeira-dama da cidade, Viviane Orro, assumiu no início do mês a presidência da comissão provisória municipal da sigla e no próximo sábado fará um evento às 10h no Hotel Beira Rio para filiação de lideranças locais visando as eleições deste ano. O ato contará com a presença de convidados como o prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad. Esposa do deputado estadual e duas vezes prefeito de Aquidauana, Felipe Orro (PSDB), a médica Viviane chegou a subir no palanque para ajudar a eleger o atual prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), mas se tornou uma das principais críticas da atual gestão. O lançamento de sua pré-candidatura, com a presença do senador e presidente estadual do PSD Nelsinho Trad, deve ocorrer entre o fim de fevereiro e a primeira semana de março, em data ainda a ser confirmada.

Presidente da Santa Casa, Esacheu vai disputar a Prefeitura de Campo Grande

SES Divulgação Esacheu Nascimento diz já ter apoio de 20 instituições em defesa de sua pré-candidatura em Campo Grande

Cotado para a disputa conforme aqui antecipado em novembro, o advogado Esacheu Nascimento está confirmado pelo Progressistas para disputar a Prefeitura de Campo Grande nas eleições deste ano. "Esacheu será o nosso candidato e terá todo o apoio da direção regional. Tem uma vida ilibada, faz um grande trabalho na administração da Santa Casa é tem potencial para administrar a Capital", disse ao Blog o deputado Evander Vendramini, presidente estadual do partido. Empolgado, Esacheu afirmou ter apoio até agora de 20 instituições e informou que a coordenação de sua pré-candidatura conta com outro advogado: "À frente da organização está o nosso amigo José Augusto Lopes Sobrinho".

