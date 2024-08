PRF pede apoio dos deputados de MS para enfrentar desafios da Rota Bioceânica

Da coluna Entrelinhas da Notícia

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, ocupou na quarta (21) a tribuna da Assembleia Legislativa, à convite do deputado Zeca do PT, para pedir apoio dos deputados estaduais em demandas relacionadas aos desafios que serão ampliados com a implantação da Rota Bioceânica, como reforço na infraestrutura, na fiscalização e tecnologia.

Frisando que o Estado é uma rota para o tráfico, Bueno afirmou que cerca de 38% de toda cocaína apreendida no país passa pelas fronteiras do Estado e disse que para combater esses crimes e fiscalizar a segurança no trânsito, hoje são necessários mais investimentos em comunicação e expansão do acesso à internet. “Hoje a PRF faz uma fiscalização direcionada. Antigamente o policial conhecia o local e fazia abordagens de acordo com a experiência que ele tinha. Hoje em dia, graças ao aumento da tecnologia e ao investimento em câmeras de monitoramento, as abordagens já têm um motivo prévio. Não são a critério individual do profissional”, argumentou.

Outra demanda é a cooperação internacional com os países que compartilham a Rota, assim como a expansão de legislações. “Temos que pautar essa discussão, por exemplo, algumas das nossas carretas não podem transitar no Paraguai”, disse Bueno. Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Rota Bioceânica Rodoferroviária e Energética, Zeca reforçou o papel da Assembleia na formulação de políticas públicas para consolidação do corredor bioceânico.

“Temos aqui na Casa de Leis essa Frente, da qual eu sou coordenador, e me coloco à disposição para articular recursos para as instituições, seja em Mato Grosso do Sul ou em Brasília (DF). Eu disse ao governador Eduardo Riedel que tive a oportunidade de atravessar o Paraguai todinho. Havia policiamento, rodovia de bela qualidade e telefonia em tempo real. Aqui a gente sai de Campo Grande e não pega telefone. São investimentos urgentes que precisam ser feitos em nosso Estado”, disse Zeca do PT. O presidente da Assembleia, Gerson Claro (PP), e outros deputados também se manifestaram a favor do apoio às demandas para consolidação da rota que deve ligar o Brasil aos portos do Chile.

