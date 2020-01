Presidente do TJ diz que suprir falta de juízes de 1ª instância é prioridade em MS

TJMS Divulgação Desembargador Paschoal Carmello Leandro diz que faltam juízes de primeira instância e que suprir essa carência é prioridade do TJMS

Sobre notícia de estudos para criar mais três vagas de desembargadores no Judiciário de Mato Grosso do Sul, o presidente do Tribunal de Justiça (TJMS), desembargador Paschoal Carmello Leandro, disse hoje em nota enviada pela assessoria ao Blog, que houve uma solicitação neste sentido, mas frisou que faltam juízes de primeira instância e sua administração "entende que o mais importante, atualmente, é suprir a carência que existe". "Realmente houve uma solicitação, por parte de interessados, para estudos da viabilidade para criação de mais desembargadorias. Vagas como essas dependem de estudos cuidadosos, com exames detalhados, principalmente para identificar se há necessidade. Temos falta de juízes no primeiro grau de jurisdição e essa administração entende que o mais importante, atualmente, é suprir a carência que existe. Essas solicitações e matérias são inflamadas por interesses alheios aos do Tribunal de Justiça, mas, repito, a prioridade é resolver o primeiro grau e o impacto financeiro disso no Poder Judiciário", afirmou o Paschoal Leandro, expressando posição semelhante à anunciada na segunda (leia aqui) pela direção da OAB-MS.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG