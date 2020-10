Prefeitura libera casas de eventos reduz toque de recolher em Campo Grande

Divulgação/Arquivo Casas de eventos noturnos e presimilares podem funcionar com 50% da capacidade e toque de recolher agora é das 1h às 5h

Em Campo Grande, a prefeitura liberou retomada de atividades que ainda estavam suspensas ou com restrições por causa da pandemia de covid-19 e voltou a reduzir o toque de recolher, que começava à meia-noite e agora vai das 1h às 5h da madrugada. Conforme decreto publicado ontem, bufetts, casas de festas, shows, eventos e similares podem funcionar com 50% da capacidade. Para isso, os responsáveis devem elaborar planos de contenção de riscos (biossegurança) contra o novo coronavírus, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou documento equivalente de profissional habilitado. Eventos avulsos, como festivais, campeonatos, shows, peças teatrais, convenções, cerimônias e similares terão de protocolar termo de compromisso, com o Plano de Contenção de Riscos, na Central de Atendimento ao Cidadão (Rua Marechal Rondon, nº 2655) com, no mínimo, cinco dias de antecedência. Seguem suspensas aulas presenciais nas redes municipal e particular de ensino. O decreto também mantém proibido o acesso público a eventos e competições esportivas, como futebol, vôlei e campeonatos diversos.

