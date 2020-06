Prefeito muda, de novo, toque de recolher e afirma: “Não é questão de voltar atrás”

Reprodução de vídeo Marquinhos em vídeo: 'muitos vão dizer 'aaaaa... o Marquinhos vai voltar atrás do seu decreto'

Marquinhos Trad (PSD) voltou mudar o horário do toque de recolher como prevenção a Covid-19 em Campo Grande. Na terça-feira o prefeito havia anunciado (veja aqui) que iria antecipar da meia-noite para 22 horas o início do horário que impede a circulação de pessoas, após a repercussão negativa sobre bares flagrados lotados no fim de semana. Ontem ele publicou decreto neste sentido. Ontem, após pedidos de empresários, anunciou em vídeo no Facebook que o toque de recolher vai vigorar a partir desta sexta-feira das "23h até às 5h" da manhã seguinte. "Muitos vão dizer 'ahhh... o Marquinhos vai voltar atrás do seu decreto'. Não é questão de voltar atrás. Alguns meios de comunicação vão usar: 'o Marquinhos recuou'. Não é questão de recuar, é de ser humilde o suficiente e equilibrar a pandemia com a economia", declarou, frisando que atende pedidos de entidades do comércio e serviços. Veja o vídeo.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG