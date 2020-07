Podemos lança vice para tentar eleger a primeira mulher prefeita em São Gabriel

Luiz Silva, da assessoria A vice-prefeita Dona Ivone com Sidnéia Tobias, Emerson Gomes e Sérgio Murilo em São Gabriel do Oeste

A vice-prefeita de São Gabriel do Oeste, Ivone Terezinha Pierezan (ex-MDB), a Dona Ivone, foi lançada oficialmente pré-candidata à prefeitura da cidade pelo Podemos com uma chapa de 17 pré-candidatos para cadeiras de vereador nas eleições deste ano. "A Dona Ivone é um nome muito querido, muito importante em São Gabriel do Oeste, tem um patrimônio político impressionante e prestações de serviços enormes para a cidade. Ela é nossa pré-candidata a prefeita", anunciou ontem o presidente estadual do Podemos, Sérgio Murilo, que aposta nas chances de a atual vice se tornar a primeira mulher a comandar a prefeitura do município. Na sexta-feira, acompanhado da delegada Sidnéia Tobias, presidente do Podemos Mulher Campo Grande, e do presidente municipal da sigla, Emerson Gomes, Murilo se reuniu com Dona Ivone em São Gabriel e selou a pré-candidatura, em um encontro limitado com poucas pessoas usando máscaras em prevenção à Covid-19. Agora, as lideranças buscam apoio de outras siglas como o PSD e o Republicanos.

