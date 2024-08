Pela primeira vez, candidato com síndrome de Dow disputa vaga de vereador em MS

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



Juliano Varela em sessão de fotos para a campanha

Pela primeira vez, uma pessoa com síndrome de Dow vai disputar neste ano uma cadeira de vereador em Mato Grosso do Sul. Juliano Varela, de 32 anos, é candidato a uma vaga na Câmara de Campo Grande pelo PSD em uma candidatura coletiva [quando duas pessoas ou mais participam, mas só uma assume o cargo como titular] com o professor Marcio Ximenes Ramos, ex-presidente do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (Ismac).

Maria Lúcia Fernandes, a Malu”, que criou na Capital em 1994 uma entidade com o nome do filho – a Associação Juliano Varela – para auxiliar crianças com síndrome de Dow, contou ao Correio do Estado que o senador Nelsinho Trad e o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto, que presidem respectivamente o PSD no Estado e no Município, e também o vice-governador Barbosinha, haviam feito o convite há algum tempo, mas ela havia recusado devido à deficiência intelectual do filho para ocupar o cargo.

“O vice-governador Barbosinha e o Nelsinho me propuseram isso há algum tempo e, imediatamente, disse não. Depois, o Pedro Pedrossian Neto me chamou para uma reunião e voltou a fazer o convite, e mais uma vez disse não”, contou Malu. “Porém, há duas semanas, o Nelsinho me explicou que seria possível fazer um mandato coletivo, ou seja, caso o Juliano seja eleito, não seria vereador sozinho, teria uma outra pessoa com ele no mandato, que não tenha deficiência intelectual”, explicou Maria Lúcia. “Estamos proporcionando uma candidatura que defenda a inclusão das pessoas com deficiência com propriedade de quem sofre com as barreiras e o preconceito da sociedade. Essa é a principal intenção do PSD”, disse Nelsinho, ao jornal.

