OAB pede informações à polícia sobre suposto estupro envolvendo advogado

Foto e imagem OAB-MS OAB-MS divulgou ofício enviado a delegada da Criança e Adolescente pedindo informações sobre o caso

A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS) divulgou hoje nota informando que enviou ofício para a Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente (DPCA) de Campo Grande, em que pede à delegada Marília de Brito, informações sobre investigação "acerca de alegado estupro" de vulnerável que, conforme divulgado pelo site Campo Grande News, teria sido praticado por advogado contra a filha menor de idade. No ofício, a OAB diz que as informações servirão para apuração do caso no âmbito da Ordem "sempre com respeito ao Segredo de Justiça que será fielmente observado por esta Seccional". Leia aqui no site da OAB-MS.

