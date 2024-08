O que candidatos de Campo Grande vem exibir no horário eleitoral que começa nesta sexta

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Tempos de TV dos candidatos na Capital

Fotomontagem Correio do Estado/Reprodução

Tempos de TV dos candidatos na Capital

Começa nesta sexta-feira a propaganda eleitoral no rádio e televisão das eleições municipais de 2024, que vai até o dia 3 de outubro. Em Campo Grande, três dos principais candidatos à Prefeitura – Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT) e Rose Modesto (União Brasil) – disseram ao Correio do Estado que vão começar seus programas se apresentando aos eleitores e falando de suas trajetórias políticas. Diferente deles, por meio da assessoria, a prefeita Adriane Lopes (PP) informou ao jornal que vai apresentar um balanço de seus dois anos no comando da cidade, desde que assumiu como vice após a renúncia do ex-prefeito Marquinhos Trad (ex PSD hoje no PDT) para disputar o governo estadual.

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.