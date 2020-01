Motoristas ignoram nova sinalização no cruzamento da Afonso Pena com a 14

Álvaro Rezende/Correio do Estado Apesar da presença dos guardas, que estão multando, infratores insistem em ignorar a proibição de conversão no cruzamento

Condutores de veículos seguem ignorando a sinalização que proíbe a conversão à esquerda no cruzmento com a Rua 14 de Julho para quem segue pela Avenida Afonso Pena sentido Calógeras - Parque dos Poderes, mesmo com a presença da fiscalização da Agetran no local, conforme a foto acima divulgada ontem (17) pelo Correio do Estado do flagrante feito na tarde anterior. A nova sinalização no local com a inauguração da revitalização da via há quase dois meses divide opiniões de motoristas consultados pelo jornal. A maioria disse que reduziu o problema de engarrafamentos no local, opinião compartilhada pelos guardas. Alguns reclamaram por serem obrigados a percorrer duas quadras até a Rui Barbosa para fazer a conversão à esquerda. Seja como for, quem não respeita sinalização – hábito infelizmente comum que há anos se vê como rotina em qualquer ponto da cidade – não tem desculpa: está sendo multado e leva cinco pontos na carteira pela infração considerada grave pelo código de trânsito.

