Motoristas de aplicativos fundam Uma para unir a categoria em Campo Grande

Y.D./Divulgação Motoristas de aplicativos durante a fundação da Uma em reunião na sede do Sintracom-MS em Campo Grande

Na batalha contra a da lei municipal para regularizar o serviço, profissionais que atuam no Uber, 99, Urban e outros, fundaram neste fim de semana a União dos Motoristas de Aplicativos (Uma) de Campo Grande. A assembleia convocada por edital aconteceu no sábado de manhã na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sintracom-MS), que cedeu o espaço para o encontro. Na ocasião, foi aprovado o estatuto social da entidade e eleita a primeira diretoria que tem como presidente Fernando França e como vice-presidente Renê Tchinkel Júnior.



P.S.: Como alguns leitores têm procurado, a galera da Uma avisa que motoristas que quiserem aderir à entidade podem entrar em contato com o diretor-social Jonatan Jara pelo telefone 99229-0036.

