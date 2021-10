Morre aos 76 anos o desembargador aposentado de MS, Atapoã da Costa Feliz

TJMS Arquivo Desembargador aposentado e ex-presidente do TRE-MS Atapoã da Costa Feliz

Morreu ontem (07) aos 76 anos o desembargador aposentado de Mato Grosso do Sul, Atapoã da Costa Feliz. Os sites do Tribunal de Justiça (TJMS) e da OAB-MS divulgaram notas ontem lamentando o óbito, mas relataram que a família não informou detalhes sobre velório ou causa da morte. Paulista de Guararapes, Atapoã formou-se em Direito em 1970 e advogou por sete anos em São Paulo. Ingressou na magistratura em dezembro de 1979, na comarca de Glória de Dourados. Como juiz, também atuou nas cidades de Paranaíba, Amambai, Corumbá e Campo Grande. Em 1995 foi promovido a desembargador e no TJMS exerceu o cargo de corregedor-geral de Justiça nos biênios 2003/2004 e 2011/2012. Foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) no biênio 2013/2014 e aposentou-se em outubro de 2014.

